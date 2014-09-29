В Кременчуці під час «Пробігу з вірою в серці» зібрали кошти для пологового будинку

Як повідомив кореспонденту УНІАН організатор пробігу, директор міського молокозаводу Руслан Вдовенко, усі виручені кошти будуть спрямовані на придбання апарату фототерапії, який буде використовуватися при проведенні реанімаційних заходів у новонароджених пацієнтів, які з'являться на світ в Кременчуцькому міському пологовому будинку.

За підрахунками організаторів заходу, близько 2 тисяч дорослих і маленьких жителів міста взяли участь у пробігу заради життя дітей, в тому числі і перший віце-мер Кременчука Віктор Калашник, віце-мер Віталій Малецький, керівники районів, головний лікар пологового будинку Ярослав Прокопчук і члени його колективу, представники банків.

«Сьогодні для пробігу об'єдналися всі жителі Кременчука, якими рухає бажання допомогти медичним закладам та нашим дітям. Це чудовий приклад взаємодії соціально відповідального бізнесу, міської влади та усіх небайдужих кременчужан заради порятунку життя тих маленьких громадян, які цього потребують», - сказав Калашник.

Він подякував усім, хто взяв участь у цій благодійній акції, і висловив упевненість у тому, що "спільними зусиллями ми здатні зробити не одну добру справу".