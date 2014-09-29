Гуманітарний штаб «Допоможемо» забезпечить Донецьк аптечками для бомбосховищ

Протягом декількох місяців райони Донецька піддаються обстрілу, частина людей змушена жити в бомбосховищах в цілях безпеки, а також з причини того, що власні будинки зруйновані. Беручи до уваги цей факт, Гуманітарним штабом «Допоможемо», створеним при фонді Ріната Ахметова, було прийнято рішення забезпечити бомбосховища Донецька спеціальними аптечками, що містять медикаменти і вироби медичного призначення для надання допомоги одночасно не менше 10 людей - як дітям, так і дорослим.

До складу так званої «аптечки для бомбосховищ» входять медикаменти, необхідні при різних травмах або невідкладних станах:

- засоби для зупинки кровотечі і фіксації переломів (джгут), бинт, лейкопластир, пластир бактерицидний, вата медична, бинт для фіксації шин, шини для фіксації переломів верхніх і нижніх кінцівок, шийні коміри (дитячі та дорослі), пакет перев'язувальний стерильний;

- антисептичні засоби (розчин йоду);

- знеболюючі та серцеві засоби (валідол, парацетамол, цитрамон, нітрогліцерин);

- додаткові засоби (ножиці, рукавички, шпильки, портативний пристрій для проведення штучної вентиляції легенів, сульфацил натрію, термопокривало);

- інструкція по застосуванню.

Сьогодні аптечки для бомбосховищ прибули в Маріуполь і до кінця тижня будуть доставлені в зону АТО. У Донецьку «аптечки» розподілять між бомбосховищами, які відкриті при школах, виробництвах, і де зараз тимчасово проживають люди, які позбавлені житла. Раніше Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова доставив у місто аптечки «для старшої вікової групи» і забезпечив ключові медустанови Донецька обладнанням, генераторами і необхідними препаратами.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.

Кризовий інформаційний центр

Гуманітарного штабу «Допоможемо»

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