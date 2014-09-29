Гуманітарний штаб «Допоможемо» забезпечить Донецьк аптечками для бомбосховищ
До складу так званої «аптечки для бомбосховищ» входять медикаменти, необхідні при різних травмах або невідкладних станах
Протягом декількох місяців райони Донецька піддаються обстрілу, частина людей змушена жити в бомбосховищах в цілях безпеки, а також з причини того, що власні будинки зруйновані. Беручи до уваги цей факт, Гуманітарним штабом «Допоможемо», створеним при фонді Ріната Ахметова, було прийнято рішення забезпечити бомбосховища Донецька спеціальними аптечками, що містять медикаменти і вироби медичного призначення для надання допомоги одночасно не менше 10 людей - як дітям, так і дорослим.
До складу так званої «аптечки для бомбосховищ» входять медикаменти, необхідні при різних травмах або невідкладних станах:
- засоби для зупинки кровотечі і фіксації переломів (джгут), бинт, лейкопластир, пластир бактерицидний, вата медична, бинт для фіксації шин, шини для фіксації переломів верхніх і нижніх кінцівок, шийні коміри (дитячі та дорослі), пакет перев'язувальний стерильний;
- антисептичні засоби (розчин йоду);
- знеболюючі та серцеві засоби (валідол, парацетамол, цитрамон, нітрогліцерин);
- додаткові засоби (ножиці, рукавички, шпильки, портативний пристрій для проведення штучної вентиляції легенів, сульфацил натрію, термопокривало);
- інструкція по застосуванню.
Сьогодні аптечки для бомбосховищ прибули в Маріуполь і до кінця тижня будуть доставлені в зону АТО. У Донецьку «аптечки» розподілять між бомбосховищами, які відкриті при школах, виробництвах, і де зараз тимчасово проживають люди, які позбавлені житла. Раніше Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова доставив у місто аптечки «для старшої вікової групи» і забезпечив ключові медустанови Донецька обладнанням, генераторами і необхідними препаратами.
Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.
При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.
Кризовий інформаційний центр
Гуманітарного штабу «Допоможемо»
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