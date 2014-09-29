На Чернігівщину із зони АТО та Криму переїхали 8 родин, які виховують дітей-сиріт

У Чернігівську область із зони проведення антитерористичної операції та Криму переїхали 8 родин, в яких виховуються діти-сироти.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в облдержадміністрації повідомила начальник Служби у справах дітей Чернігівської ОДА Людмила Зеленько.

За її словами, усі питання, пов'язані із забезпеченням дітей-сиріт та їхніх опікунів вирішено. Діти записані до шкіл та дитячих садків, до навчального року отримали необхідне приладдя.

"Всі проблемні питання вирішено", - сказала Зеленько.

Вона підкреслила, що окрім матеріальної допомоги такі родини потребують психологічної підтримки, тому з ними працюють психологи служб у справах дітей та соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді.