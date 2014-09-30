У Києві перевірять харчоблоки усіх столичних навчальних закладах

Про це за підсумками міжвідомчої наради повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, поінформували УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Сьогодні ми зібрали нараду, щоб розібратися із ситуацією, що склалася у спеціалізованій школі №89, та оперативно відреагувати на неї. За підсумками оперативної інформації, наданої Санепідеміологічною службою, було вирішено провести перевірку в Печерському районі столиці. Ми ж, одночасно, здійснимо вибіркову перевірку харчоблоків в навчальних закладах усіх районів Києва», – запевнила вона.

Коментуючи інцидент, що стався 24 вересня у спеціалізованій школі № 89, Старостенко зазначила, що за даними СЕС, станом на сьогоднішній день кількість дітей, які звернулися за допомогою до лікаря, становить вже 16 осіб. Головною ж причиною захворювання на гостру кишкову інфекцію дітей, за попередніми результатами обстеження харчоблоку, стала антисанітарія на харчоблоці.

«Фактично, санітарно-технічний стан харчоблоку спеціалізованої школи № 89 не відповідав санепідеміологічним вимогам. Тому, як повідомив головний державний санітарний лікар Києва, станом на сьогодні надання харчових послуг у зазначеній школі повністю припинено. І ми цю ініціативу підтримаємо», – наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, представники столичної влади вважають, що замість харчоблоків у навчальних закладах необхідно створити в Києві 2-3 великі фабрики, які готуватимуть їжу для всіх дітей.

Зокрема, як зазначав заступник голови КМДА Михайло Радуцький, запобігти отруєнням у навчальних закладах можливо лише за умови неухильного дотримання санітарних умов.

Він вважає, що вирішити наявну проблему можливо за умови залучення аутсорсингових компаній.

«У Києві має бути створено 2-3 великі фабрики, які готуватимуть їжу для всіх дошкільних і шкільних закладів. Це буде дешевше та якісніше. Адже на одному великому підприємстві простіше запровадити медично-санітарну службу», – сказав заступник голови КМДА.