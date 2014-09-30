Держветфітослужба продовжить роботу в Попаснянському районі Луганської області

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України виключила Попаснянський район Луганської області зі списку регіонів, де буде призупинено роботу територіальних органів відомства у зв'язку з військовими діями на сході країни.

Відповідний наказ №2842 від 29 вересня опубліковано на сайті відомства.

Таке рішення було ухвалено у зв'язку зі зверненням управління ветмедицини Попаснянського району.

Раніше Держветфітослужба повідомила, що за наявності достатніх аргументів до наказу вноситимуться зміни, про що додатково буде повідомлено всі регіони.

Як повідомляв УНІАН, Держветфітослужба призупинила діяльність деяких своїх територіальних органів у Луганській та Донецькій областях, а також доручила діючим органам не допускати ввезення товарів із регіонів, непідконтрольних українській армії. Зокрема, було призупинено роботу в 11 регіонах на сході країни.