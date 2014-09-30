Київ недоотримав медикаментів для тяжкохворих на загальну суму 130 млн грн.

Київ недоотримав від Міністерства охорони здоров’я медикаментів для тяжкохворих на загальну суму 130 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький.

«Через те, що Міністерство охорони здоров’я вчасно не забезпечило належного фінансування та проведення тендерів на закупівлю необхідних препаратів, Київ, як і вся Україна, опинився у критичній ситуації: ліки, які місто має видавати важкохворим громадянам, держава нам просто не надала. Зокрема, столиця недоотримала від держави ліків на суму 130 млн грн», – сказав він.

Так, за словами заступника голови КМДА, Київ не отримав ліків: для дітей, хворих на гемофілію, - на 2,9 млн грн; для дорослих, хворих на гемофілію, – на 7,6 млн грн; для хворих на гепатит – на 5 млн грн; для хворих на онкологічні захворювання – на 17,2 млн грн; для хворих на онкогематологічні захворювання – на 12,6 млн грн.

Крім того, місто не отримало імуносупресорів на суму 2,3 млн грн.

Водночас Радуцький зазначив, що міська влада докладає максимальних зусиль, щоб виправити критичну ситуацію.

«Ми залучаємо спонсорів, намагаємось відшукати власні резерви. Втім, через дефіцит столичного бюджету місто не може впоратися з цими проблемами», – сказав Радуцький.

Разом з тим він упевнений, що проблему можна вирішити у досить короткі терміни.

«Один із варіантів – це делегування центральними органами влади своїх повноважень у проведенні тендерів органам місцевого самоврядування, тобто Києву. Тоді столичний Департамент охорони здоров’я зміг би самостійно у найкоротші терміни провести тендер на закупівлю необхідних препаратів та забезпечити ними важкохворих киян», – наголосив він.

Заступник голови КМДА також повідомив, що столичний Департамент охорони здоров’я вже підготував і направив звернення до Генеральної прокуратури України з вимогою зобов’язати Міністерство охорони здоров’я виконувати свої функціональні обов’язки.