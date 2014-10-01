Гуманітарний штаб забезпечує мешканців Донеччини інсуліном

Потреба в препаратах інсуліну сформована Штабом на основі даних Управління охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, головного ендокринолога України та ендокринологів Донецька, Краматорська та Маріуполя. Запити на отримання препаратів також надходять на «гарячу лінію» Гуманітарного штабу. Зокрема, з 15 серпня по 24 вересня надійшло близько 60 заявок в основному з Донецька, Маріуполя та Краматорська, також з інших міст і районів: Красноармійського р-ну, Слов'янська, Волновахи, Іловайська, Новоазовська, Макіївки, Єнакієвого.

Централізовано Гуманітарний штаб почав видавати інсулін з 29 вересня у трьох містах Донецької області: в Донецьку, Краматорську і Маріуполі. На сьогоднішній день закуплено та поставлено в Донецький регіон близько 15 тис. ампул/картриджів з препаратами інсуліну на суму близько 1,4 млн. грн.