Головлікаря Чернівецького госпіталю змусили написати заяву на звільнення

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько сотні людей. Вкинувши до сміттєвого бака головного лікаря на території медичного закладу, вони протягли альтфатер через центральну частину Чернівців до приміщення обласної ради. Від Мігайчука працівники госпіталю та ветерани війни в Афганістані вимагали написати заяву на звільнення.

Спочатку головний лікар відмовлявся писати заяву та просив аби йому викликали карету «швидкої», посилаючись на погане самопочуття. Свою відмову він коментував словами: «Я дію відповідно до чинного законодавства».

Однак згодом Мігайчук таки написав заяву на звільнення.

Працівники Чернівецького обласного госпіталю ветеранів війни та учасники бойових дій в Афганістані раніше неодноразово вимагали відставки головного лікаря через його численні зловживання на посаді.

Довідка УНІАН. На початку вересня активісти одеської регіональної організації «Правого сектора» засунули в сміттєвий бак чиновника Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, який підозрюється в отриманні хабара на суму понад 500 тис. грн.

Після цього випадку в Києві та регіонах було ще кілька випадків, коли в сміттєві контейнери кидали політиків і чиновників, які, на думку громадськості, підлягають люстрації.