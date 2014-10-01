На Тернопільщині головного лікаря райлікарні помістили в контейнер для сміття

На Тернопільщині представники «Правого сектору» помістили в контейнер для сміття головного лікаря Теребовлянської районної лікарні Ярослава Стиранку, звинувачуючи його у корупційних діяннях.

Відео із даної події представники «Правого сектору» розмістили в Інтернеті.

Під відео вони пояснюють, що у такий спосіб вирішили провести люстрацію посадовця, оскільки, за їх інформацією, постановою Теребовлянського районного суду Стиранюк визнаний винним у корупційних діяннях, які вчиняв на своєму робочому місці та притягнутий до відповідальності за ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів).

«Майже через три місяці після постановлення судового рішення ця особа й надалі обіймає посаду головного лікаря. Тому активісти «Правого Сектору» вирішили допомогти посадовцю прийняти єдино правильне рішення та написати заяву на звільнення за власним бажанням і запропонували йому нове робоче місце», – йдеться в коментарі «Правого сектору».

У відеоролику видно, як представники цієї організації прийшли в кабінет головного лікаря, звинуватили його у періодичній виплаті матеріальної допомоги своєму синові, а також нарахуванні премій своїй дружині, яка працює завідувачем акушерським відділенням лікарні.

Відтак змусили написати його заяву на звільнення, після чого вивели на вулицю і запхали в смітник.

Джерело: youtube.com

Довідка УНІАН. На початку вересня активісти одеської регіональної організації «Правого сектора» засунули в сміттєвий бак чиновника Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, який підозрюється в отриманні хабара на суму понад 500 тис. грн.

Після цього випадку в Києві та регіонах було ще кілька випадків, коли в сміттєві контейнери кидали політиків і чиновників, які, на думку громадськості, підлягають люстрації.

Зокрема, 18 вересня представники «Правого сектора» заставили написати заяву на звільнення начальника відділу кадрів Тернопільської райдержадміністрації Віталія Федака, який, за їхніми даними, на своїх сторінках в соціальних мережах активно підтримував та поширював сепаратистські, антиукраїнські гасла та символіку, був учасником антимайдану, після чого вивели його на вулицю і засунули у контейнер для сміття.