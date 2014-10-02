На Черкащині з отруєнням госпіталізовано 11 осіб

У Черкаській області з отруєнням госпіталізовано 11 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Із села Хрещатик Черкаського району протягом 1 жовтня до медичного закладу з ознаками отруєння звернулось 11 осіб, яких госпіталізовано до центральної районної лікарні м. Черкаси», - йдеться в повідомленні.

Стан здоров’я госпіталізованих - задовільний. Причина отруєння встановлюється.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.