На Черкащині з отруєнням госпіталізовано 11 осіб
10:49, 02 жовтня 2014Новини регіонів
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Фото: УНИАН
У Черкаській області з отруєнням госпіталізовано 11 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
«Із села Хрещатик Черкаського району протягом 1 жовтня до медичного закладу з ознаками отруєння звернулось 11 осіб, яких госпіталізовано до центральної районної лікарні м. Черкаси», - йдеться в повідомленні.
Стан здоров’я госпіталізованих - задовільний. Причина отруєння встановлюється.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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