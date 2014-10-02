На Черкащині порушили справу за фактом масового отруєння селян після оброблення поля хімікатами

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області.

Встановлено, що 26 вересня одне із сільськогосподарських товариств району в адміністративних межах Тубільцівської сільської ради проводило оброблення сільгоспугідь хімічними засобами захисту рослин шляхом кроплення літаком з повітря.

У подальшому, 1 жовтня, до Черкаської центральної райлікарні були госпіталізовані 11 жителів села Хрещатик с діагнозом «отруєння невідомою речовиною».

На даний час проводяться необхідні слідчі дії на встановлення можливого причинного зв’язку між вказаними подіями.

За даним фактом слідчим відділом Черкаського РВ УМВС України в області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України (забруднення атмосферного повітря).

Досудове розслідування триває.