На Черкащині порушили справу за фактом масового отруєння селян після оброблення поля хімікатами
Прокуратурою Черкаського району здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом отруєння невідомою речовиною жителів села Хрещатик
Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Встановлено, що 26 вересня одне із сільськогосподарських товариств району в адміністративних межах Тубільцівської сільської ради проводило оброблення сільгоспугідь хімічними засобами захисту рослин шляхом кроплення літаком з повітря.
У подальшому, 1 жовтня, до Черкаської центральної райлікарні були госпіталізовані 11 жителів села Хрещатик с діагнозом «отруєння невідомою речовиною».
На даний час проводяться необхідні слідчі дії на встановлення можливого причинного зв’язку між вказаними подіями.
За даним фактом слідчим відділом Черкаського РВ УМВС України в області зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України (забруднення атмосферного повітря).
Досудове розслідування триває.