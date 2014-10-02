Харцизька міська лікарня отримала медикаменти та обладнання від Гуманітарного штабу

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", сьогодні, 2 жовтня, в Центральну міську лікарню Харцизька були доставлені медичні препарати, вироби медичного призначення, а також інструментарій від Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова. Медикаменти на суму понад 200 тисяч гривень дозволять медустанові деякий час працювати в автономному режимі.

Головний лікар Харцизької міської лікарні Василь Гапон: «Ми чотири місяці не отримуємо ні заробітної плати, ні пенсій, ні виплат. Лікарі залишилися самі по собі, виживаємо на продуктові пайки, які привозить штаб Ахметова. Сьогодні завезли першу партію медпрепаратів від Гуманітарного штабу - все, що замовляли: фізрозчини, знеболюючі, антибіотики, витратні матеріали та інше. Чекаємо іншу партію. Адже, незважаючи ні на що, надаємо допомогу всім, хто її потребує, і, крім місцевих жителів, за час бойових дій на Донбасі наші лікарі врятували близько 250 поранених». За словами головлікаря, забезпечити наявність усього необхідного лікарні допомагають також канатний, трубний заводи і місцеві волонтери.

Нагадуємо, що Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова допомагає ключовим лікувальним установам Донецька і області: медикаменти, харчування та обладнання на загальну суму більше 4 мільйонів гривень вже отримали Інститут невідкладної і відновної хірургії імені В.К. Гусака, Обласна дитяча клінічна лікарня м. Донецька, Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об'єднання, Обласна травматологічна лікарня м. Донецька, Регіональний центр охорони матері і дитини, Центральна міська лікарня Харцизька.