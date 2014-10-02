Гуманітарна допомога від Ріната Ахметова вже доставлена в Сєвєродонецьк

Машини з гуманітарною допомогою від Ріната Ахметова, згідно з домовленостями Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова і батальйоном «Айдар» ВСУ, прибули в Сєвєродонецьк для подальшого розвантаження, розфасування та доставки продуктів в населені пункти, де критична ситуація з продовольством у мирного населення. Перелік сіл і міст Гуманітарний штаб отримав в офіційному запиті від Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації. Таким чином, вже завтра мешканці Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька, Кремінського, Новоайдарського, Старобільського, Станично-Луганського районів, а також села Трьохізбенка Слов'яносербського району почнуть отримувати продуктові набори в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. В першу чергу, це інваліди, пенсіонери, багатодітні і малозабезпечені сім'ї.

«Саме ці категорії жителів області є найбільш вразливими, - підкреслює директор Департаменту соціального захисту населення Луганської області Елеонора Поліщук. - На сьогодні вони залишилися без соціальних виплат, які були для них єдиним джерелом отримання коштів. У багатьох закінчилися запаси їжі, немає питної води і ліків. Ці люди знаходяться на межі виживання. Крім того, з'явилася нова категорія громадян - тимчасово переселені із зони АТО, які залишилися без свого житла і будь-яких джерел існування. Ця категорія населення потребує особливої уваги та підтримки».

Завтра ж мешканці міста Щастя, де батальйон «Айдар» затримав раніше машини з гуманітарною допомогою, також почнуть отримувати допомогу з Гуманітарного рейсу. На прохання виконуючого обов'язки міського голови міста Щастя Олександра Богині, для найбільш соціально незахищених категорій з числа переселенців і жителів Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова залишив в місті одну машину з 2000 продуктових наборів.

За словами Володимира Тюріна, заступника мера Щастя, це дуже значна допомога для міста. «4 місяці люди не отримують пенсії та інші соціальні виплати. Крім того, в Щасті зараз знаходяться і переселенці з інших міст, яким також потрібна допомога. Машина вже розвантажена, і в понеділок продукти почнуть роздавати людям, в першу чергу, інвалідам, ветеранам, пенсіонерам, багатодітним сім'ям», - підкреслив Володимир Тюрін.

Сергій Делас, представник Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова: «На щастя, гуманітарний вантаж відпустили, це правильно. Але раніше ми не мали можливості доставити його в Краснодон та Свердловськ, хоча наша допомога вкрай необхідна. Ми будемо намагатися надалі. А поки що до нас звернулася влада Луганської області з проханням надати гуманітарну допомогу жителям інших населених пунктів зі складною ситуацією, і ми прийняли рішення задовольнити цей запит. Логістику продумаємо до кінця цього тижня. Але хочу підкреслити, що гуманітарна ситуація складна в області в цілому, а в зоні, яка під контролем ЛНР, - значно складніша».

Нагадуємо, що 24 вересня десять вантажівок з допомогою для майже 20 000 осіб, які прямували до міста Краснодон та Свердловськ Луганської області, були затримані в населеному пункті Щастя 24-м батальйоном територіальної оборони «Айдар» ВСУ і використовувалися бійцями підрозділу в якості захисного загородження на території Луганської ТЕС. Гуманітарна допомога в цих вантажівках призначена мирному населенню.