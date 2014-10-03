У столиці розпочалися тренінги з надання домедичної допомоги
В обов’язковій програмі курсу - надання допомоги при серцево-судинних порушеннях та порушеннях дихання; при травматичних пошкодженнях та термічних ураженнях
За дорученням Департаменту охорони здоров’я Києва на базі районних закладів охорони здоров’я досвідчені фахівці навчають киян надавати першу долікарняну медичну допомогу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на директора Департаменту Михайла Ригана.
«У східних областях нашої держави триває антитерористична операція, і досвід цих регіонів красномовно свідчить про те, що нам сьогодні необхідно подбати про елементарну медичну підготовку мешканців столиці» - зазначив він.
В обов’язковій програмі курсу - надання допомоги при серцево-судинних порушеннях та порушеннях дихання; при травматичних пошкодженнях та термічних ураженнях; при гострих отруєннях токсичними газоподібними речовинами та продуктами харчування тощо.
Відповідні тренінги для киян вже були проведені в Деснянському та Дніпровському районах. У даний час тривають в Оболонському. Найближчим часом навчання відбудуться й в інших районах столиці.
Інформацію щодо дати, місця та часу проведення курсів з долікарської допомоги усі бажаючі можуть отримати у закладах охорони здоров’я первинної ланки та на сайтах районних управлінь.
У профільному відомстві також зазначили, що подібні поглиблені медичні курси регулярно проводяться й для працівників медичних закладів м. Києва.
Також першій меддопомозі найближчим часом планується навчити столичних вчителів. Вони відвідуватимуть практичні заняття на базі медичних коледжів м. Києва.