У столиці розпочалися тренінги з надання домедичної допомоги

За дорученням Департаменту охорони здоров’я Києва на базі районних закладів охорони здоров’я досвідчені фахівці навчають киян надавати першу долікарняну медичну допомогу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на директора Департаменту Михайла Ригана.

«У східних областях нашої держави триває антитерористична операція, і досвід цих регіонів красномовно свідчить про те, що нам сьогодні необхідно подбати про елементарну медичну підготовку мешканців столиці» - зазначив він.

В обов’язковій програмі курсу - надання допомоги при серцево-судинних порушеннях та порушеннях дихання; при травматичних пошкодженнях та термічних ураженнях; при гострих отруєннях токсичними газоподібними речовинами та продуктами харчування тощо.

Відповідні тренінги для киян вже були проведені в Деснянському та Дніпровському районах. У даний час тривають в Оболонському. Найближчим часом навчання відбудуться й в інших районах столиці.

Інформацію щодо дати, місця та часу проведення курсів з долікарської допомоги усі бажаючі можуть отримати у закладах охорони здоров’я первинної ланки та на сайтах районних управлінь.

У профільному відомстві також зазначили, що подібні поглиблені медичні курси регулярно проводяться й для працівників медичних закладів м. Києва.

Також першій меддопомозі найближчим часом планується навчити столичних вчителів. Вони відвідуватимуть практичні заняття на базі медичних коледжів м. Києва.