Вагітна, яка курить, ризикує залишитися без онуків

Про те, що паління для вагітних жінок під суворою забороною, написано багато. І про негативний вплив куріння мами на розвиток плода теж сказано чимало. Але нещодавно вчені в ході численних експериментів виявили, що куріння негативно впливає на появу внучатого потомства, пише hronika.info.

Австралійські вчені в ході своїх досліджень та проведення дослідів на мишах виявили, що тютюнова отрута, яка потрапляє у внутрішні органи плоду, негативно впливає на формування репродуктивної системи чоловічих особин.

Дослідники Ньюкасловського Університету створили апарат, який відтворює процес куріння і помістили його до 27 самок мишей. Протягом 6 тижнів до запліднення, протягом всієї вагітності і в період лактації цей апарат працював, виробляючи тютюновий дим.

Народжених мишенят чоловічої статі фахівці обстежили до досягнення ними статевої зрілості. І ось тут виявилося, що у всіх хлопчиків (108 осіб) є серйозні аномалії сперматозоїдів.