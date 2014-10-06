Донеччина: діти розбирали снаряд, що не розірвався - двоє загинули, п'ятеро поранені

У місті Зугрес Донецької області при спробі розібрати снаряд, що не розірвався, загинули двоє і поранені п'ятеро дітей.

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформаційної політики і з питань преси Донецької облдержадміністрації, семеро школярів знайшли снаряд, що не розірвався, і при спробі перемістити його боєприпас вибухнув. «У результаті цього дві дитини загинули на місці. Ще п'ятеро дістали поранення і їх доставлено до лікарні Харцизька і Макіївки. Їхній стан - різного ступеню важкості», - відзначили в Донецькій облдержадміністрації.

При цьому ДонОДА вчергове закликає батьків школярів Донецької області посилити контроль за дозвіллям своїх дітей і постійно проводити з ними роботу, спрямовану на недопущення контакту зі знайденими підозрілими предметами.