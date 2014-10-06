Австрійські хірурги проводять складні операції пораненим українським військовим

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, австрійські лікарі здійснюють гуманітарну місію у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону (м. Львів) і 2 - 3 жовтня хірурги вже провели оперативні втручання нетранспортабельним пораненим в зоні АТО українським військовим.

Гуманітарну місію австрійських хірургів організував Міжнародний фонд «Міжнародна асоціація підтримки України».

«Разом з українськими лікарями я мав можливість оглянути близько 50 військовослужбовців, які тут знаходяться. Спільно ми обговорили поточний стан пацієнтів, процес їх лікування та план подальшої реабілітації. Також вчора ми провели операцію на жовчних протоках. І пацієнт вже після реабілітації зможе повернутися до нормального життя», – розповів професор Александер Клаус.

У свою чергу начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, полковник медичної служби Іван Гайда зазначив, що незабаром в медичному центрі очікують колег із Канади та фахівців НАТО, які працюватимуть в госпіталі.

За його словами, в даний час в госпіталь доставили 64 особи.