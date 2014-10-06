Донеччина: через дії бойовиків припинили роботу 24 медичні заклади

У Донецькій області через дії бойовиків припинили роботу 24 заклади охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«На Донеччині внаслідок дій бойовиків припинили роботу 24 заклади охорони здоров’я», - сказав він.

Крім того, Лисенко зауважив, що «частішають випадки невдоволення місцевих мешканців діями терористів, а також збільшується кількість сутичок між різними бандами терористів та російськими військовими».