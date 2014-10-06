На Житомирщині майже 100 учасників АТО вже скористалися обласною програмою реабілітації

На Житомирщині майже 100 учасників антитерористичній операції вже скористалися обласною програмою реабілітації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олександра Торбаса.

Чиновник розповів про реалізацію на Житомирщині прийнятої влітку цього року програми реабілітації військовослужбовців, які брали участь в АТО.

За його словами, вказана програма працює і завдяки їй майже 100 учасників АТО вже проходять курс лікування та реабілітації.

"До кінця року вони будуть повністю забезпечені медикаментами та харчуванням. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України протягом доби на харчування виділяється 35 грн, а на лікування – 40 грн. Усіх пацієнтів можна поділити на три групи: поранені, контужені та хворі, в яких спостерігається загострення хронічних хвороб",- сказав Торбас.

Він також повідомив, що на Житомирщині вже підготували 31 психолога. Саме ці фахівці допомагають хлопцям адаптуватися до мирного життя. Зараз майже 30 військовослужбовців проходять реабілітаційний курс у Житомирській обласній психіатричній лікарні №1, оскільки після побаченого в боях самі лише поради психолога їх не рятують.

Торбас також повідомив, що санаторій «Дениші» під Житомиром готовий додатково прийняти на реабілітацію десь півсотні учасників АТО. У цей заклад вже отримали направлення 7 чоловік. Крім лікарів із хлопцями проводитимуть роботу психологи та церковнослужителі.

"Наразі для учасників АТО максимально спрощені формальні процедури оформлення на реабілітацію. Окрім цього, Житомирське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство гарантує безкоштовне протезування для цієї категорії громадян. Приватні структури погодилися безкоштовно надавати учасникам АТО послуги з обстеження на магніто-резонансному томографі",- зазначив Торбас.

Він уточнив, що троє важко поранених житомирських військовослужбовців потребують лікування за кордоном і "до Міністерства охорони здоров’я України з ОДА вже направлений відповідний лист".

Довідка УНІАН. У вересні 2014 року Житомирська облрада затвердила програму реабілітації військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, з обсягом фінансування 2 млн грн. Програма передбачає проведення лікування та реабілітацію учасників АТО у медичних закладах вторинного і третинного рівнів. У Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Ф.Гербачевського працює лікарсько-консультативна комісія, яка з огляду на патологію пацієнта, визначає пріоритетність його направлення.