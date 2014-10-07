В Одесі плануються погроми аптек – МВС

В Одесі під виглядом боротьби із збутом курильних сумішей зловмисники планують погроми низки аптек.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко, під час оперативно-слідчих заходів стало відомо, що під виглядом боротьби з нелегальним оборотом наркотиків, зокрема з торговельними точками з продажу спайсів і курильних сумішей, плануються протизаконні дії.

«Зокрема, за оперативними даними, незаконні дії зловмисники мають намір вчинити щодо низки аптечних установ і підприємств, розташованих на території міста, які здійснюють виробництво і реалізацію лікарських засобів відповідно до чинного законодавства України», - сказав Шаблієнко.

За його словами, мета планованих незаконних акцій - провокація для дискредитації «Правого сектору» й інших громадсько-політичних структур і організацій, а також продовження спроб дестабілізації обстановки в місті.

Наразі правоохоронці вживають відповідних заходів для недопущення безпорядків, відзначив представник ГУ МВС в Одеській області.