Понад 200 тисяч продуктових наборів від Ріната Ахметова доставлено в Донецьк

Як повідомили УНІАН у кризовому інформаційному центрі Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова, понад 200 тисяч продуктових наборів доставлено в Донецьк у рамках Гуманітарного рейсу Ахметова. Силами соціальних працівників та волонтерів, у тому числі ФК «Шахтар», продукти в територіальних центрах або адресно на дому отримали вже близько 150 тисяч жителів міста.

Читайте такожГуманітарний штаб «Допоможемо» евакуював із зони АТО більше 30 тисяч людей

Це найбільш незахищені категорії донеччан - одинокі матері з дітьми до 18 років, багатодітні сім'ї, які виховують від 3-х неповнолітніх дітей; сім'ї з дітьми-сиротами, дітьми під опікою, дитячі будинки сімейного типу; сім'ї з дітьми-інвалідами, інваліди 1-2 групи, учасники та інваліди бойових дій в Афганістані; діти війни, учасники ВВВ; люди, які обслуговуються на дому територіальними центрами соціального обслуговування населення; пенсіонери.

Зокрема, сьогодні волонтери роздавали гуманітарну допомогу у Київському та Пролетарському районах міста. Тут від Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова роздали вже понад 35 тисяч продуктових наборів. Допомога роздають також у Будьонівському, Ворошиловському, Калінінському, Куйбишевському, Жовтневому, Ленінському, Петровському, Кіровському районах міста.

Враховуючи складну гуманітарну ситуацію в місті, а також повернення частини вимушених переселенців в Донецьк, Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова буде продовжувати допомагати жителям міста. Так, вчора і сьогодні з Дніпропетровська в Маріуполь прибула чергова колона вантажних машин з допомогою - 82 тисячі продуктових наборів. Більшість з них будуть направлені в Донецьк після того, як волонтери розвантажать машини і розфасують продукти.

Нагадуємо, що в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова на Донбас - у зону бойових дій, у звільнені міста і місця компактного проживання переселенців - планується доставити не менше 10 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Починаючи з кінця серпня, на Донбас доставлено вже 6 тисяч тонн гуманітарного вантажу.



