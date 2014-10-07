На Хмельниччині реабілітують солдатів, які постраждали під Іловайськом

На території курорту Сатанів у Хмельницької області проходять реабілітацію 14 солдатів, які постраждали у боях під Іловайськом.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області.

Бійці отримують фізіотерапевтичну і психологічну допомогу. З ними працюють психологи з Хмельницького центру допомоги учасникам АТО.

Наразі це перший заїзд поранених військовослужбовців. Планується, що санаторій і надалі прийматиме бійців, які постраждали у зоні антитерористичної операції.

“В основному, на лікуванні у санаторії військові з Прикарпаття і Херсонщини. Ці люди вибрались живими з Іловайського котла. Вони зазнали і психологічних травм. Дбати про них — наш обов’язок”, - зазначив начальник обласної міліції Олександр Розізнаний.