У Житомирській області на власному подвір’ї чоловіка вкусила гадюка

У Житомирській області вдома чоловіка вкусила гадюка, постраждалий - у лікарні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Згідно повідомлення, 5 жовтня до Державної пожежно-рятувальної частини селища Червоноармійськ від медиків надійшло повідомлення про те, що 32-річного мешканця села Пеньківка Червоноармійського району госпіталізовано до районної лікарні з діагнозом "укус гадюки".

Як з’ясувалося, змія вкусила чоловіка за руку, коли той займався домашніми справами у себе на подвір’ї.

Потерпілий одразу ж викликав медиків, які доставили його до Червоноармійської центральної районної лікарні.

Медики надали потерпілому необхідну допомогу.