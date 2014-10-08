У Житомирській області на власному подвір’ї чоловіка вкусила гадюка
09:27, 08 жовтня 2014Новини регіонів
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Фото: УНИАН
У Житомирській області вдома чоловіка вкусила гадюка, постраждалий - у лікарні.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.
Згідно повідомлення, 5 жовтня до Державної пожежно-рятувальної частини селища Червоноармійськ від медиків надійшло повідомлення про те, що 32-річного мешканця села Пеньківка Червоноармійського району госпіталізовано до районної лікарні з діагнозом "укус гадюки".
Як з’ясувалося, змія вкусила чоловіка за руку, коли той займався домашніми справами у себе на подвір’ї.
Потерпілий одразу ж викликав медиків, які доставили його до Червоноармійської центральної районної лікарні.
Медики надали потерпілому необхідну допомогу.
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