В Щасті почали отримувати гуманітарну допомогу штабу "Допоможемо"



У місті Щастя Луганської області почали видавати гуманітарну допомогу в рамках Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Першими продуктові набори отримали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Це підлітки 14-16 років, які навчаються в професійному ліцеї автомобільного транспорту. Через ситуацію в місті установа не може забезпечувати учнів продуктами.

«У місті Щастя є діти, які, на жаль, позбавлені батьківського піклування. Гуманітарна допомога стала потрібною підтримкою для майбутніх електрозварників, автослюсарів кранівників і кухарів-кондитерів», - зазначив майстер виробничого навчання СПЛАТ Сергій Ткаченко.

Решту гуманітарної допомоги отримають найбільш соціально незахищені категорії городян.