Гуманітарний штаб відновлює вікна і дахи будинків жителів Донецька

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", на «гарячу лінію» Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова регулярно надходять дзвінки від жителів Донбасу з проханнями про відновлення житла. Особливо гостро питання звучить напередодні зими та опалювального сезону. Гуманітарний штаб прийняв рішення надати допомогу на відновлення та скління віконних конструкцій приватних будинків та квартир найбільш соціально незахищеним жителям Донецька.

На даний момент координатори Гуманітарного штабу взяли в роботу 20 звернень донеччан. В основному звернення надійшли від мешканців Київського, Петровського та Кіровського районів.

Хто може подавати заявку на відновлення житла:

інваліди 1 і 2 групи

ветерани ВВВ

пенсіонери старше 60 років

матері-одиначки з дітьми до 16 років

багатодітні сім'ї

сім'ї з дітьми сиротами та дітьми під опікою

дитячі будинки сімейного типу

сім'ї з важкохворими дітьми

ветерани та інваліди підприємств групи СКМ

співробітники підприємств групи СКМ і члени їх сімей

Для того щоб залишити заявку на відновлення житла, необхідно зателефонувати на «гарячу лінію» Штабу за номером телефону 0800 509 001, розповісти про масштаби руйнувань і бути готовим до пред'явлення підтверджуючих документів та фото. При прийнятті позитивного рішення про надання допомоги, до заявника виїжджає експерт Гуманітарного штабу з метою оцінки збитку. Протягом двох тижнів жителям міста встановлюють нові або відновлюють пошкоджені вікна.

На даний момент Гуманітарний штаб «Допоможемо» також оцінює збитки і розглядає можливість відновлення склопакетів в загальноосвітніх та дошкільних закладах міста. За інформацією від Донецької міської ради, у місті пошкоджено 80 шкіл і 30 дитячих садків.

Також, Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова допоможе хірургічному корпусу Інституту невідкладної і відновної хірургії ім В.К.Гусака, який був пошкоджений в результаті обстрілу. У корпусі досі знаходяться лежачі пацієнти, вікна лікарі тимчасово забили фанерою. Роботи по установці близько 100 вікон та проведення дрібного косметичного ремонту розпочнуться цього тижня.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.