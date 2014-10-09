В Одесі відбудеться арт-фестиваль «УкрОп-2» для збору коштів для поранених у зоні АТО

В Одесі відбудеться благодійний арт-фестиваль «УкрОп-2» для збору коштів на лікування і реабілітацію українських військових, поранених у зоні проведення антитерористичної операції. Як повідомили УНІАН в оргкомітеті фестивалю, захід пройде 18-19 жовтня в ротонді Міського саду.

«Мета фестивалю - згуртувати за допомогою музики, танців, віршів, кіно і будь-якого іншого мистецтва, весь волелюбний народ України, а також зібрати і переказати кошти на лікування і реабілітацію поранених українських воїнів із зони АТО», - повідомили в оргкомітеті.

В оргкомітеті пояснили, що концепція фестивалю полягає в тому, що «творчі люди України міняють своє мистецтво на пожертви публіки».

У заході візьмуть участь творчі колективи з Ізмаїла, Києва, Одеси.