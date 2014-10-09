У Донецьку за добу через бойові дії загинули 5 мирних жителів, 24 поранено

У Донецьку, за уточненими даними, в результаті бойових дій у середу, 8 жовтня, загинули п‘ятеро мирних жителів, ще 24 дістали поранення різного ступеня важкості.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні відзначили, що, починаючи з 17.00 8 жовтня і до опівночі, тривав обстріл Куйбишевського і Київського районів.

У результаті влучення снарядів повністю знищено житловий будинок на вулиці Зоологічній, а в сусідньому будинку на цій самій вулиці пошкоджено покрівлю і господарські будівлі. Крім того, зруйновано приватні будинки на вулиці Червонопартизанській і на вулиці П‘ятницького, а також два багатоквартирних будинки на вулиці Куйбишева. Також снаряди влучили в будівлю ЖЕУ №4 Куйбишевського району і в торговельні центри "Амстор" (вул. Соколина, 38) і "Хвиля" (вул.Куйбишева, 217-б).

Після артобстрілу аварійно-диспетчерська служба підприємства «Донецькміськгаз» зафіксувала пошкодження розподільчих газопроводів у Київському районі на вулиці Рудзутака, Польська, Прохолодна, Желябова (район Ясинуватського шосе і Путилівського гаю), а також на вулиці Свободи; у Куйбишевському районі - на вулиці Чехословацькій і на проспекті Колгоспному, розташованих у районі шахтоуправління «Жовтнева копальня».

Наразі, станом на 10.00 четверга, 9 жовтня, жителі міста повідомляють про те, що періодично чути залпи в Куйбишевському і Кіровському районах. Комунальні служби й аварійні бригади підприємств працюють.

Сьогодні ремонтні бригади «Донецькміськгазу» продовжують відновлювати газопроводи в Петровському і Калінінському районах, а також роблять усе можливе для відновлення газопостачання абонентам північної частини міста, проводять технологічні заходи зі стабілізації тиску в газових мережах. Зараз у Донецьку без газопостачання залишаються 4677 абонентів, серед них 16 багатоквартирних будинків, 3625 будинків приватного сектору і 30 підприємств.

Громадський транспорт працює відповідно до графіків, збоїв у роботі автобусів, тролейбусів і трамваїв немає.