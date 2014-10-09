Сьогодні гарячу воду отримають усі будинки Києва
Про це Віталій Кличко сказав на засіданні Київради
Київський міський голова Віталій Кличко запевняє, що сьогодні гарячу воду отримають усі будинки столиці, що залишались без цієї послуги через відсутність подачі газу на ТЕЦ-6.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Київради, коли депутати, а також гість - народний депутат Володимир Яворівський, підняли питання щодо забезпечення киян гарячою водою.
Кличко повідомив, що вчора мав відповідну розмову в Кабінеті міністрів та зустрічався з керівництвом компанії «Київенерго».
За словами мера, він отримав запевнення і в Кабміні, і в «Київенерго», що сьогодні гарячу воду дадуть в усі будинки, що залишались без гарячого водопостачання тривалий період часу через відсутність газу на ТЕЦ-6. Це стосується Деснянського району, зокрема Троєщини і Лісового масиву, а також Подільського та Оболонського районів міста.