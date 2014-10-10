Прокуратуру просять перевірити факти зловживань у Центрі мікрохірургії ока

Київська влада звернулася до прокуратури з проханням перевірити факти зловживань у діяльності міської клінічної офтальмологічної лікарні «Центр мікрохірургії ока» (ЦМХО).

Про це заявив заступник голови КМДА Михайло Радуцький під час спілкування з працівниками ЦМХО, які вийшли на мітинг під стіни міської адміністрації з вимогою розібратися в ситуації та дати можливість клініці розвиватися, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, мітингарі нарікали на корупцію в закладі, монополізм однієї зі страхових компаній, через що хворі вимушені переплачувати за медичні послуги та витратні матеріали, а також неефективну діяльність керівництва лікарні.

«Клініка не розвивається, не закуповується нове обладнання – наше керівництво не готове до змін. Останнім часом через репресії із закладу змушені були піти найкращі лікарі. Ми сподіваємося на нову владу, яка зможе розібратися в ситуації», – цитує прес-служба одного з лікарів ЦМХО.

У свою чергу Радуцький запевнив працівників лікарні, що міська влада, дотримуючись букви закону, зробить усе можливе, щоб відреагувати на звернення киян, народних депутатів і трудового колективу медичного закладу.

«Міський голова Віталій Кличко своїм рішенням створив робочу групу щодо перевірки фактів, викладених у зверненнях до київської влади. Ми вивчимо ситуацію і до 14 жовтня 2014 року викладемо власні пропозиції щодо шляхів вирішення ситуації», – повідомив він.

Крім того, за результатами попереднього аудиту фінансово-господарської діяльності Комісія з перевірки лікарні звернулася до прокуратури, щоб перевірити всі виявлені зловживання, підкреслив він.

«Центр є комунальним закладом і всі послуги мають надаватися безоплатно. Незважаючи на це, пацієнти змушені укладати договори медичного страхування за цінами, як у приватних медичних закладах. При цьому заробітна плата самих лікарів не збільшується. Якщо буде доведено, що ці порушення мають місце, ми вживатимемо жорстких заходів. На це є воля міського голови та його команди», – запевняє Радуцький.