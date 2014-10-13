Кіровоградщина: вчителька покалічила учня, кинувши в нього кульковою ручкою

На Кіровоградщині вчителька покалічила учня, кинувши в нього кульковою ручкою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, 11 жовтня до Новоархангельської Центральної районної лікарні був доставлений дев'ятирічний учень школи с. Синюха з попереднім діагнозом – проникаюче поранення рогівки правого ока. Встановлено, що під час проведення уроку вчителька кинула в дитину кульковою ручкою чим і потрапила в око.

Попередня правова кваліфікація події ч. 1 ст. 137 (невиконання професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого) Кримінального кодексу України.

Зважаючи на застосування до дитини непедагогічних методів виховання прокуратурою області ініційовано проведення наглядової перевірки вказаного загальноосвітнього навчального закладу.

Вчительці загрожує кримінальна відповідальність за спричинення істотної шкоди здоров'ю учня. Прокуратура області тримає на контролі хід розслідування кримінального провадження розпочатого за фактом заподіяння вчителькою тілесних ушкоджень учню третього класу.

Хід досудового розслідування провадження, а також проведення наглядової перевірки взято на контроль керівництвом прокуратури області.