АР Крим: с.Охотське закрили на два місяці карантину через сказ тварин
12:50, 13 жовтня 2014Новини регіонів
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В одному з приватних домоволодінь у селі Охотське Нижньогірського району окупованого Криму виявили сказ у тварин, у зв'язку з цим усе село закрили на карантин на два місяці
Про це йдеться в указі так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова, опублікованому на сайті уряду.
Згідно з указом село ухвалили вважати неблагополучним і ввели обмежувальні заходи.
Зокрема, "на території села на два місяці заборонено торгувати домашніми тваринами, вивозити за його межі собак і котів, а також організовувати виставки собак і котів, виводку й навчання собак".
При цьому в указі не повідомляється за яких обставин і в якої саме з тварин було виявлено сказ.
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