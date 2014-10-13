АР Крим: с.Охотське закрили на два місяці карантину через сказ тварин

Про це йдеться в указі так званого "глави Криму" Сергія Аксьонова, опублікованому на сайті уряду.

Згідно з указом село ухвалили вважати неблагополучним і ввели обмежувальні заходи.

Зокрема, "на території села на два місяці заборонено торгувати домашніми тваринами, вивозити за його межі собак і котів, а також організовувати виставки собак і котів, виводку й навчання собак".

При цьому в указі не повідомляється за яких обставин і в якої саме з тварин було виявлено сказ.