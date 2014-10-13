У Луганську почали опалювати деякі медичні установи
12:53, 13 жовтня 2014Новини регіонів
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У Луганську стартував опалювальний сезон у медичних установах, на сьогоднішній день подача тепла здійснюється до деяких лікарень і клінік міста
Фото: УНІАН
Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської міської ради з посиланням на директора міського комунального підприємства «Теплокомуненерго» Ігоря Мицикова, тепло подано до міських лікарень №2, 3, 7, пологового будинку №2, дитячої лікарні №3, а також обласної клінічної лікарні й психоневрологічного диспансеру.
Він також додав, що за наявності енергоресурсів, підприємство готове 15 жовтня запустити системи центрального опалення.
При цьому ремонтні роботи на тих об'єктах, які постраждали внаслідок бойових дій, сьогодні ще продовжуються, проте всі котельні в школах, дитячих садках та інших об'єктах міста готові до роботи.
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