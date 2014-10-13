Біля Донецька терористи розстріляли "швидку": медики та пацієнт загинули

Як повідомили УНІАН у МОЗ України, 10 жовтня 2014 року близько 21.00 під час транспортування хворого до щелепно-лицьового відділення 1-ї міської лікарні міста Донецьк на трасі Донецьк – Запоріжжя на блок-посту терористів біля населеного пункту Широке було розстріляно бригаду екстреної медичної допомоги у складі фельдшера Доценко Ірини Миколаївни (1965 р.н.) та водія Канцедала Івана Івановича (1956 р.н.). Усі члени бригади «швидкої» та хворий загинули.

МОЗ заявляє, що обстріл медичних працівників під час виконання ними службових обов’язків є найбільш цинічним злочином, який порушує усі цивілізовані норми людства.

Також відомство висловлює щирі співчуття родичам і колегам загиблих та звертається до усіх міжнародних гуманітарних організацій з вимогою надати належну оцінку трагічній події та осудити дії терористичних проявів на території суверенної України.