Волонтери проінспектували «точку порятунку» у Святогірську

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", учасники форуму «Взаємодія без кордонів, який проходив 11-12 жовтня у Святогірську за підтримки Гуманітарного штабу «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова, відвідали центр з роздачі гуманітарної допомоги «Піраміда». Сюди, два-три рази в тиждень, приходять переселенці із зони АТО, щоб отримати одяг і продукти харчування. Під час останньої роздачі в «Піраміді», яку ще називають «точкою порятунку», в неділю, зібралися близько 200 осіб. Люди, що опинилися в критичному становищі, займали чергу з 12 години ночі.

Павло Дрозд, приватний підприємець, який організував збір і роздачу допомоги в Святогірську, розповів волонтерам, що гуманітарні посилки приходять зі всієї України.

«Десятикілограмові пакети з їжею нам привозять волонтери Гуманітарного штабу при фонді Ріната Ахметова, - додав він. - Сьогодні ми роздамо чергову партію. У мене часто запитують, який загальний обсяг гуманітарки, що пройшла через «Піраміду» з початку червня. Він точно обчислюється контейнерами».

Самі переселенці під час зустрічі з волонтерами змогли безпосередньо озвучити, чого потребують найбільше. У складній ситуації опинилися молоді мами і пенсіонери. За словами матері двох дітей, донеччанки Людмили Самохіної, не вистачає теплого взуття, дитячого харчування і памперсів. «Я тут третій місяць, повернутися чоловік не дозволяє, тому що в Донецьку стріляють, - повідомила вона. - Спасибі всім і Фонду Ахметова, що допомагають переселенцям з продуктами. Хоч однією проблемою стає менше».

Пенсіонерка Ніна Геннадіївна із зруйнованого Шахтарська розповіла, що прийшла за продуктовим набором, щоб відкласти гроші на медикаменти. «Пенсія у мене скромна, так і отримую її із затримками, а без ліків не проживу. Те, що вдасться заощадити на їжі, витрачу в аптеці», - пояснила вона.

З кінця серпня Гуманітарний штаб «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова доставив до міст і населених пунктів Донбасу понад 500 тис. продуктових наборів (всього близько 6 тис. тонн). Допомогу отримують багатодітні сім'ї, матері-одиначки, дитячі будинки сімейного типу, інваліди, літні люди та ін. соціально незахищені громадяни із зони АТО.