Луганський медуніверситет переїхав до м. Рубіжне Луганської області

Луганський державний медичний університет ухвалив рішення переїхати з Луганська до м. Рубіжне Луганській області.

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської обласної державної адміністрації, у зв'язку зі складною ситуацією в області низка вищих навчальних закладів регіону була змушена переміститися у більш спокійні міста.

«Для збереження матеріальної бази, викладацького колективу і безперервності педагогічного процесу, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України, адміністрація і більшість професорсько-викладацького складу Луганського державного медичного університету переїхали у місто Рубіжне», - зазначається у повідомленні.

Виконання обов'язків ректора вишу покладено на проректора з науково-педагогічної роботи Ігоря Іоффе.

При цьому до керівництва навчального закладу надходили пропозиції про переміщення вишу до інших регіонів країни, зокрема, до Ужгороду, але за наполяганням голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля, університет було залишено на території області.

Як повідомляв УНІАН, раніше з Луганська переїхали Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля і Луганський національний університет імені Тараса Шевченка у Сєвєродонецьк і Старобельськ Луганської області відповідно.