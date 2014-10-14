У Харкові через пожежу в перинатальному центрі було евакуйовано 50 осіб

У Харкові внаслідок пожежі в обласному перинатальному центрі було евакуйовано 50 осіб.

Про це УНІАН повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

Пожежа в підсобному приміщенні, на першому поверсі в будівлі перинатального центру по вулиці Малиновського сталася сьогодні, 14 жовтня, близько опівночі. О 00:29 пожежу площею 3 кв. метри було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Внаслідок сильного задимлення з першого та другого поверхів було евакуйовано 20 дорослих, а з третього поверху - 23 дорослих і 7 немовлят. Причина пожежі та збитки встановлюються.