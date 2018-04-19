У Маріуполі почала працювати «Мобільна жіноча консультація» фонду Ахметова

ото: Прес-служба Фонду Ріната Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова, сьогодні, 15 жовтня, в Маріуполі в рамках діяльності Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова і Маріупольського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Маріупольської міської ради розпочала роботу «Мобільна жіноча консультація». Протягом місяця, до 15 листопада включно, жінки з числа вимушених переселенців, а також жінки з сімей в складних життєвих обставинах зможуть безкоштовно та анонімно пройти якісну комплексну діагностику органів репродуктивної системи. При собі жінці необхідно мати паспорт та довідку про реєстрацію тимчасового переселенця в Маріуполі або документ з міської соцслужби, який підтверджує, що жінка з сім'ї в складних життєвих обставинах.

«Виходячи з такої клініки, жінка має повне уявлення про своє здоров'я, - розповідає Вікторія Миколаюк, керівник програми «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова. - Таку можливість ми хочемо надати і жінкам, які вимушено покинули своє рідне місто і не можуть пройти регулярне обстеження. При фонді Ріната Ахметова вже протягом більше двох місяців працює Гуманітарний штаб «Допоможемо», створений з метою допомоги жителям Донбасу, які постраждали в ході збройного конфлікту. Під цілі штабу переорієнтовані і програми фонду, в тому числі, програма «Рак виліковний», спрямована на поліпшення якості діагностики і лікування раку за допомогою новітнього обладнання та шляхом впровадження передового світового досвіду».

Фото: Прес-служба Фонду Ріната Ахметова

«Мобільна жіноча консультація» - це спеціалізований 18-метровий автопоїзд, створений за європейським зразком для комплексного обстеження органів репродуктивної системи приблизно в 5000 жінок в рік. Всередині цієї клініки на колесах знаходиться два спеціалізованих кабінети - гінекологічний з апаратом УЗД, кольпоскопом, інвентарем для забору цитологічного матеріалу, і мамологічний кабінет - де жінкам роблять мамографію грудних залоз.

Головний лікар Маріупольської онкодиспансеру Сергій Волошин: «У нас в місті не так багато мамографів - всього три. І для жінок досить складно потрапити на мамограму, хоча, як відомо, всім жінкам після 40 років раз на два роки потрібно проводити таке обстеження. Також важливим, особливо для переселенців, є той факт, що Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова забезпечує діагностику безкоштовно. У «Мобільної жіночої консультації» встановлено обладнання з гарною роздільною здатністю, що дозволяє виявляти пухлини в молочній залозі навіть на ранніх стадіях».

Акція приурочена, в тому числі, до Всеукраїнського дня боротьби з раком грудної залози - 20 жовтня.

Інформацію про записи та можливості обстеження в Мобільній жіночій консультації можна отримати за телефоном гарячої лінії 0 800 50 9001 (безкоштовно з усіх телефонів), 0629 33 52 25.

Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.