Жителі Луганської області вже отримали 23 000 продуктових наборів у рамках Гуманітарного рейсу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", жителі Луганської області продовжують отримувати продуктові набори з Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова, в рамках якого допомогу направляють найбільш незахищеним категоріям населення в зоні АТО, а також переселенцям в Донецькій і Луганській областях. Зокрема, волонтери Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова вже закінчують роздавати допомогу в населених пунктах Луганщини, куди раніше було доставлено понад 25 тисяч продуктових наборів.

На сьогодні пенсіонери, інваліди, мами з дітьми в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Свердловську, Щастя, в населених пунктах Кремінського, Новоайдарського, Попаснянського, Станично-Луганського, Старобільського районів, а також в с.Трьохізбенка отримали вже більше 23 тисяч продуктових наборів. До кінця тижня волонтери планують роздати всі продукти.

За інформацією Гуманітарного штабу, на цьому допомога Луганській області не припиняється. Враховуючи складну гуманітарну ситуацію в регіоні, відсутність соцвиплат і продуктів у деяких населених пунктах, до кінця місяця Штаб доставить в область додатково понад 60 тисяч продуктових наборів.

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адреса електронної пошти helpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.