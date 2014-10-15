Гуманітарний штаб спільно з ФК «Шахтар» представлять ініціативу «Допоможемо дітям»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", завтра, 16 жовтня, в 13:00, в ІА «Українські новини» відбудеться прес-конференція Римми Філь, координатора Гуманітарного штабу «Допоможемо» при фонді Ріната Ахметова і представника ФК «Шахтар». Учасники прес-конференції презентують спільну ініціативу Гуманітарного штабу та Футбольного клубу, спрямовану на допомогу дітям в зоні АТО.

В ході прес-конференції також будуть представлені результати роботи Гуманітарного штабу «Допоможемо» і «Шахтаря» з надання допомоги дітям. Штаб, створений понад 2 місяці тому за рішенням Ріната Ахметова, працює в чотирьох основних напрямках - евакуація, розміщення змушених переселенців, надання гуманітарної та адресної допомоги. У фокусі кожного з напрямів є діти, сім'ї з дітьми, в тому числі прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Штаб об'єднує зусилля благодійного фонду Ріната Ахметова, підприємств Групи СКМ, а також ФК «Шахтар».

Футбольний клуб з початку серпня допомагає дітям, які терплять від війни. Гравці «Шахтаря» і головний тренер Мірча Луческу купують те, чого потребують постраждалі від бойових дій у регіоні. Частина коштів, виручених від продажу квитків на домашні матчі, направляється на лікування постраждалих у зоні АТО дітей і на матеріальну підтримку сімей, де діти залишилися без батьків.

Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у прес-конференції.

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