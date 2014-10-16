У Києві планують затвердити тарифи на медичні послуги

Про це в інтерв’ю газеті «Голос України» повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький.

«Щоб запровадити зміни, нам необхідно погодити тарифи на медичні послуги. Це не означає, що хворі мають платити за медичну допомогу. Але місту все одно потрібен прайс, який ми намагаємось погодити з МОЗ із 2008 року», – повідомив він.

Радуцький впевнений, що впровадження такого стандарту піде на користь не лише пацієнтам, а й самим лікарям: у киян буде право вибору, а в лікарів – мотивація вчитися та набувати нових знань і вмінь.

Крім того, за його словами, міська влада матиме змогу оптимізувати систему та кількість медичних закладів у столиці: «Коли у нас будуть тарифи, оголошуватимемо тендер для лікарень на надання медичних послуг. Робитиметься це просто. Знаємо, скажімо, що протягом року в середньому треба здійснити 10000 операцій. Та чи інша лікарня заявляє, що це вона може зробити на певному обладнанні, з певними ліками за тисячу гривень. А інша – за 800. Таким чином питання: зайва лікарня чи ні, потрібна вона місту чи без неї легко обійтися, можна буде вирішити дуже швидко».

Водночас заступник голови КМДА запевнив киян, що вони за медичну допомогу не платитимуть – усі послуги за визначеними тарифами місто сплачуватиме зі свого бюджету.