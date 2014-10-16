У Донецьку внаслідок обстрілу зруйновано дитячу лікарню

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради. У повідомленні зазначається, що увечері 15 жовтня артобстрілу піддалися Київський і Куйбишевський райони, і в результаті влучення снарядів і виникнення внаслідок цього пожеж зруйновано житловий будинок по вулиці Тарханова, гаражі по вул. Вахрушева, багатоповерховий житловий будинок по вулиці Благовіщенській і будівлю дитячої міської лікарні №1. «В результаті військових дій у Донецьку 15 жовтня постраждало четверо мирних жителів», - повідомили в міськраді. Також у прес-службі констатували, що диспетчерською службою ПАТ "Донецькміськгаз" внаслідок артобстрілів зафіксовано численні пошкодження розподільних газопроводів у Куйбишевському районі - по вул. Маршала Жукова, Світличній, Миргородській; у Петровському районі - по вул. Катовицька, Кизилська; у Київському районі - по вул. Новоросійська, Світла, Рудановського, Етюдна, Благовіщенська, пр. Засядька. «Ніч з 15 на 16 жовтня в місті пройшла без активних військових дій. Станом на 11.00 в Донецьку тихо. Повідомлення про події не надходять», - повідомляють у міськраді. Системи життєзабезпечення міста і громадський транспорт працюють у штатному режимі. КП «Донецькміськводоканал» вдається утримувати нормальний гідравлічний режим і здійснювати водопостачання в усіх районах міста відносно стабільно у встановленому раніше режимі. Незначні перебої у деяких споживачів можливі найближчими днями, в період запуску котельних. Бригади водоканалу регулюють водопостачання з урахуванням початку роботи котельних.