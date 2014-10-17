Внаслідок обстрілу в Донецьку постраждав Інститут ім.Гусака

В результаті розриву мінометної міни на території Інституту постраждав хірургічний корпус, були вибиті вікна. Як каже Леонід Шматько, головний лікар Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака, лікарі «виявилися незахищеними перед холодами».

Завдяки сприянню Штабу в стислі терміни була проведена заміна 35 віконних блоків, у тому числі зовнішніх відливів, підвіконь і внутрішніх укосів. В будівлі замінено 39 склопакетів. Загальна вартість робіт склала 235 тисяч гривень.

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«Під час проведення бойових дій на території інституту мінометна міна розірвалася. На щастя, серед персоналу і пацієнтів постраждалих немає, але в результаті вибуху було вибито практично всі вікна, і фактично ми виявилися відкриті вітрам і холодам. Своїми силами ми змогли тимчасово підручними засобами залатати ушкодження. Але напередодні зими цього мало. - розповів Шматько. - Тому звернулися до Фонду Ріната Ахметова, і дуже вдячні, що там відгукнулися на наше прохання, з розумінням поставилися до того, що сталося. Вже другий день тривають роботи: міняються вікна, ставляться склопакети. Зараз ми можемо спокійно дивитися в зиму, запускати котельню, і бути впевненими, що тепло залишиться в приміщенні».

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.

Нагадуємо, що раніше Гуманітарний штаб при фонді Ріната Ахметова доставив у відділення дитячої онкогематології ІНВХ ім. В.К. Гусака в Донецьку медикаменти, засоби гігієни та дезінфекції на загальну суму близько 960 тисяч гривень.