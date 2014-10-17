У Києві презентували модель впровадження страхової медицини

Як передає кореспондент УНІАН, представили проект заступник голови КМДА Михайло Радуцький та радник Київського міського голови Дмитро Турчак під час круглого столу «Муніципальна програма медичного страхування – крок до реформування охорони здоров’я у Києві».

За словами Радуцького, якщо медики підтримають модель та її затвердить Київрада, почати її реалізацію передбачається з 2015 року.

Він зазначив, що серед головних передумов впровадження страхової медицини є, зокрема, те, що обсяг тіньового ринку медичних послуг в Києві становить близько 1,5 млрд. дол. При цьому недостатнє фінансування сфери не дозволяє поліпшити матеріальну базу лікувально-поліклінічних закладів (ЛПЗ), а низькі доходи населення і порівняно висока вартість медикаментів обмежують можливості доступу до якісних препаратів.

Для реалізації проекту передбачається створення страхової компанії.

«Це буде 100-відсотково муніципальна компанія, за яку буде відповідати місто Київ. Гарантувати, що ця компанія не буде аферою, як МММ чи ще хтось, буде КМДА за дорученням Київради, за дорученням людей, яких кияни обрали», - сказав Радуцький.

За його словами, запропонована модель страхової медицини передбачає необов’язкове медстрахування для громадян, але «повинна стати прототипом обов’язкового мед страхування». Саме в Києві передбачається реалізувати пілотний проект з тим, щоб потім його можна було застосувати по всій Україні, зазначив Радуцький.

Як повідомив Турчак, впровадження страхової медицини в столиці передбачається здійснити, задіявши соціальний проект «Картка киянина» - на ці картки буде як додаток внесено страхові поліси громадян. Ціна на страхові поліси, за словами радника міського голови, буде конкурентною, доступною. Вона буде в різних вартісних діапазонах. «Але всі поліси будуть соціальні», - запевняє Турчак.

Наразі в КМДА представили два зразки таких полісів: з базовими платіжками на 80 грн та 120 грн. Але розробляються і на 25 грн, і на 50 і дорожче, пояснив радник. Зокрема, поліс на 120 грн сплати в місяць передбачає річний ліміт 36 тис. грн. на застраховану особу, що можуть бути використані на консультацію лікаря, медикаментозне забезпечення, діагностичне обстеження, оплату за перебування в лікарні, харчування в лікарні. Базова програма страхування «80» передбачає, зокрема, виплату за одним страховим випадком - від 400 до 24 тис. грн, покриття видатків при вагітності та пологах в розмірі від 720 грн до 5 тис. грн. Він включає так само можливість консультації лікаря, медикаментозне забезпечення, діагностичне обстеження, оплату за перебування в лікарні, харчування в лікарні.

Як підрахували в міськадміністрації, виходячи із вже застрахованих наразі 50 тис. мешканців міста, додаткове фінансування медзакладів із впровадженням страхової медицини зросте щомісячно до 2 млн 600 тис. грн.; від страхової компанії ЛПЗ зможуть отримувати до 7 млн 200 тис. грн. на рік на покращення матеріально-технічної бази; збільшаться зарплати персоналу медустанов від 2 тис. до 6 тис. грн щомісячно (в залежності від категорії працівника).

Планується, що буде створена наглядова рада за діяльністю страхової компанії, до якої ввійдуть представники громадськості, Київради, медичних профспілок, фахівців галузі.

Радуцький наголосив, що сьогодні починається обговорення запропонованої моделі страхової медицини і з цією метою пройде низка інших круглих столів. «Ми хочемо, щоб наша позиція була консолідованою. Тому що ми всі розуміємо, що треба буде багато зусиль, щоб запровадити це в медицину Києва, а наступним етапом – в медицину країни. І ми хочемо реалізувати дійсно сучасні та зрозумілі механізми для покращення якості меддопомоги», - сказав Радуцький.