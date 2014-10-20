На Черкащині у сім’ях переселенців народилося 36 немовлят

У Черкаській області у сім’ях вимушених переселенців з Криму, Донецької та Луганської областей з квітня народилося 36 немовлят.

Як повідомили кореспондента УНІАН в обласному контактному центрі, у Черкаській області нині перебуває понад 7 тис. вимушених переселенців, з них 2170 – діти. Всі вони влаштовані у дитячі садочки, школи та виші.