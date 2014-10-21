У Одесі військові медики надали допомогу понад 800 військовослужбовцям, пораненим в зоні АТО

Медики Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (Одеса) надали допомогу понад 800 військовослужбовцям, які отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони, за період ведення бойових дій в Донецькій і Луганській областях до Одеси було доставлено понад 800 воїнів Збройних Сил та інших військових формувань України.

За словами керівника цієї медичної установи заслуженого лікаря України полковника медичної служби Володимира Майданюка, в даний час на стаціонарному лікуванні в центрі знаходяться понад 200 учасників АТО.

«Залежно від характеру поранення всім надана відповідна висококваліфікована медична допомога. Великий обсяг робіт виконано фахівцями відділення травматології та інших структурних підрозділів хірургічного профілю», - акцентував Майданюк.