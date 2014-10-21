У Самборі до лікарні з отруєнням потрапили 6 школярів
12:05, 21 жовтня 2014Новини регіонів
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Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості
Фото: УНІАН
У Самборі Львівської області до інфекційного відділення центральної міської лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізовано 6 школярів 2005-2007 р.н.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості.
В осередку захворювання фахівці міської СЕС проводять комплекс санітарно-протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС у Львівській області.
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