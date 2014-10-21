У Самборі до лікарні з отруєнням потрапили 6 школярів

12:05, 21 жовтня 2014
Новини регіонів
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Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості

Фото: УНІАН

У Самборі Львівської області до інфекційного відділення центральної міської лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» госпіталізовано 6 школярів 2005-2007 р.н.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості.

В осередку захворювання фахівці міської СЕС проводять комплекс санітарно-протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС у Львівській області.

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