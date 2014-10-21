До опалення підключили 62 дитсадки та 35 лікарень у Києві

ПАТ «Київенерго» підключило до опалення 62 дитсадки та 35 лікарень у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, «Київенерго» розпочало підключення приміщень дитсадків, шкіл-інтернатів та лікарень до централізованого опалення (ЦО) на підставі розпорядження Київської міськдержадміністрації №1 116, зареєстроване 20 жовтня 2014 р.

Станом на ранок 21 жовтня, до ЦО підключені 62 дитсадки (11,8% від загальної кількості), зокрема, 39 - в Солом`янському районі, 14 - у Голосіївському, 4 - у Печерському та 1 - у Шевченківському районі.

Підключено 35 лікувальних закладів (7,7%), із них 12 - у Шевченківському, 11 - у Голосіївському, 4 - в Святошинському, 3 - в Оболонському, 2 - в Печерському, 1 - в Деснянському, 1 - в Дніпровському, 1 - в Солом`янському районі.

За інформацією заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, підключення до опалення житлового фонду розпочнеться 22 жовтня ц.р.

«Київенерго технічно готове розпочати подачу тепла в житлові будинки. З моменту появи відповідного розпорядження КМДА, яке очікується найближчими днями, процес підключення всіх будинків, що обслуговуються Товариством, триватиме близько тижня. Керуючі організації тих будинків, що досі не отримали Акт готовності до опалювального сезону (а це переважно приватні ЖБК та ОСББ), зволікаючи і далі з виконанням необхідних заходів з підготовки будівель, ставлять під загрозу вчасне отримання тепла мешканцями», - зазначив генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Фоменко.

Станом на 21 жовтня 2014 р. Акти готовності до опалювального сезону (в минулому – форма Е-8) отримали майже 100% будинків, що управляються ЖЕКами комунальної власності, і лише на 63% - ЖБК, ОСББ та відомчі будинки.