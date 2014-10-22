Волинь: після святкування весілля, гості потрапили до інфекційки із сальмонельозом

На Волині 12 осіб після весілля захворіли на сальмонельоз.

Як сьогодні повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, з с. Стобихівка Камінь-Каширського району 15 жовтня до інфекційного відділення Камінь-Каширської районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 12 осіб (в тому числі 5 дітей), яким 20 жовтня встановлено діагноз – сальмонельоз.

Постраждалі 12-14 жовтня були присутні на весіллі у приватному домоволодінні та вживали страви домашнього приготування. Всього на весіллі було 400 осіб.

Причина захворювання – порушення вимог приготування та зберігання продуктів харчування. Фахівцями обласної СЕС здійснюється комплекс регламентованих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.