Львівщина: прокуратура розслідує масове отруєння школярів у Самборі

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом масового отруєння школярів молодших класів у райцентрі Самбір на Львівщині.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, за дорученням Самбірської міжрайонної прокуратури Львівської області органами міліції 20 жовтня розпочато кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм та правил щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, що спричинило шкоду здоров’ю дітей, за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України.

Як зазначається у повідомленні, в період 15 – 18 жовтня в дитяче відділення Самбірської інфекційної лікарні госпіталізовано шість дітей, учнів 1-3 класів СШ № 8 м. Самбора з ознаками харчового отруєння.

Станом на 22 жовтня проводяться заходи з метою встановлення причин отруєння школярів.

Окрім того, Самбірською міжрайонною розпочато перевірку додержання вимог законодавства про охорону дитинства у діяльності органів та закладів освіти міста Самбора під час організації харчування дітей, у тому числі із залученням фахівців Самбірського управління ГУ Держсанепідслужби у Львівській області.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН від батьків та вчителів СШ №8 міста Самбора, всі постраждалі діти відчули різке погіршення стану здоров‘я після вживання їжі у шкільній їдальні.