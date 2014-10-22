Харківщина: 20-річна мама заморила голодом новонародженого сина

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України у Харківській області, молода жінка раніше вже була позбавлена батьківських прав на двох дітей. Разом з новонародженим сином вони мешкала в будинку без пічного опалення, ліжка та одягу для немовляти. Крім того, жінка не звернулася до медичного закладу з приводу надання допомоги дитині, залишила малюка без харчування та обігріву. Через три тижні після народження дитина померла.

Згідно з висновком експерта, причиною смерті немовляти стала двобічна гнійна пневмонія, «до того ж його тривалий час не годували».

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.